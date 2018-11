LPI-EF: Brandfall in Erfurter Wohnscheibe

Erfurt (ots) - Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am gestrigen Nachmittag in der Prager Straße in Erfurt. In einer Wohnscheibe nahm ein aufmerksamer Nachbar Rauchgeruch aus einer Wohnung wahr und informierte die Feuerwehr. Durch den schnellen Einsatz konnte schlimmeres verhindert werden. Der alkoholisierte Mieter der Wohnung hatte Essen gekocht, schlief aber anschließend ein, sodass sein Essen auf dem Herd anbrannte. Er wurde vorerst aus der Wohnung gebracht, blieb aber unverletzt. (NK)

