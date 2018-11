LPI-EF: Gartenlaubeneinbrüche in Sömmerda

Sömmerda (ots) - Am 23.11.18 kamen Beamte zu einem Gartenlaubeneinbruch in Sömmerda bei der Frohndorfer Straße zum Einsatz. Hier zerstörten Unbekannte in der Zeit vom 21.11.18 - 23.11.18 eine Fensterscheibe der Gartenlaube und entwendeten Nahrungsmittel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 EU.

Ein ähnlicher Fall wurde ein Tag später bei der Riedtorstraße in Sömmerda bekannt. Hier wurde in der Nacht vom 23.11.18 - 24.11.18 ebenfalls die Fensterscheibe einer Gartenlaube zerstört. Es wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 EU.

