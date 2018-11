LPI-EF: Unfallflucht bei Bachstedt

Sömmerda (ots) - Am 24.11.18 fuhr ein 18jähriger VW Fahrer gegen 12:10 Uhr von Ballstedt in Richtung Bachstedt. Kurz vor Bachstedt kam dem jungen Mann in einer Rechtskurve ein Pkw auf seiner Spur entgegen. Der 18jährige musste nach rechts ausweichen und fuhr in den Straßengraben. Hier stieß er gegen einen Strauch. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung Ballstedt und hielt nicht an. Hier ist nur bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw handeln soll. Es enstand ein Sachschaden von etwa 4500 EU. Der VW musste abgeschleppt werden. Hinweise zu dem Unfall werden von der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/3360) erbeten.

