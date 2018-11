LPI-EF: Verkehrsunfall

Sömmerda (ots) - Am 23.11.18 kam es gegen Mittag auf dem Sömmerdaer Stadtring zu einem Verkehrsunfall. Hier fuhr eine 69jährige VW Fahrerin infolge Unachtsamkeit auf einem 68jährigen Fahrer eines Subaru auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 EU.

