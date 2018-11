LPI-EF: Trunkenheitsfahrt endet im Gleisbett

Erfurt (ots) - Am 23.11.2018 gegen 22:30 Uhr wurde der Erfurter Polizei durch einen Mitarbeiter der EVAG ein Fahrzeug im Straßenbahngleisbett gemeldet. Am Urbicher Kreuz Ecke Konrad-Zuse-Straße konnten die eingesetzten Beamten tatsächlich im Gleisbett, circa 40 m von der Straße entfernt, ein Fahrzeug feststellen, welches sich dort festgefahren hatte. Zudem hatte sich der Fahrer auch noch die Ölwanne aufgerissen. Der Fahrzeugführer auf Abwegen, welcher sich noch in seinem Auto befand, war zwar unverletzt jedoch erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Zur Blutentnahme auf der Dienststelle gab es obendrein noch eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und eine sofortige Beschlagnahme des Führerscheins. Die Bergung des PKW gestaltete sich recht aufwendig, da der Abschleppdienst aufgrund der Oberleitungen der Straßenbahn das Fahrzeug von den Gleisen ziehen musste.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell