LPI-EF: Schafherde auf Bundesstraße

Erfurt (ots) - Acht Schafe sind heute Morgen durch Autofahrer auf der Bundesstraße 7, bei Erfurt-Linderbach gesichtet wurden. Über Notruf riefen die besorgten Autofahrer die Polizei an. Die Tiere befanden sich tatsächlich mitten im Nebel auf der stark befahrenen Straße. Die Polizisten versuchten die Tiere einzufangen. Um die Tiere von der Straße fernzuhalten, wurden sie auf ein Feld getrieben. Der Besitzer war zunächst nicht zu ermitteln. Die kleine Herde wurde etwa zwei Kilometer über ein Feld getrieben. Ein Bewohner aus Büßleben half mit, die Tiere einzufangen. Er brachte Futter und konnte zusammen mit den Polizisten die Schafe in ein Gehege seines Grundstückes locken. Dort waren die Tiere erstmal sicher. Die Besitzerin meldete sich am Mittag bei der Polizei. Ihr war die kleine Herde von einer Weidekoppel weggelaufen. (CD)

