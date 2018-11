LPI-EF: Polizist durch Biss leicht verletzt

Rastenberg/Landkreis Sömmerda (ots) - Die Polizei aus Sömmerda musste am Donnerstagnachmittag nach Rastenberg ausrücken. Grund war eine randalierende 19-Jährige, die bereits mit einem Stein ein Auto beschädigt hatte. Bei Eintreffen der Beamten versuchte die Frau zu fliehen. Sie wurde verfolgt und schließlich gestellt. Dabei leistete sie erheblich Widerstand und biss einen Polizisten in das Bein. Er wurde dabei leicht verletzt. Gegen die junge Frau wurde u.a. Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

