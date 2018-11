LPI-EF: 19-Jährige im Stadtpark sexuell belästigt - Zeugen gesucht!

Sömmerda (ots) - Eine 19-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag in Sömmerda Opfer einer Straftat. Als die junge Frau, gegen 17:00 Uhr, durch den unbeleuchteten Stadtpark lief, wurde sie von zwei unbekannten Männern angesprochen. In der weiteren Folge soll die 19-Jährige bedrängt und sexuell belästigt worden sein. Indem sich die Frau körperlich zur Wehr setzte, konnte sie sich schließlich aus der Situation befreien. Beide Männer waren vermutlich afrikanischer Abstammung. Einer der Männer war etwa 170 cm groß, hatte kurze Haare und trug eine Brille. Er war mit dunklen Sachen und weißen Turnschuhen bekleidet. Der zweite Mann war etwa 165 cm groß. Die Polizei in Sömmerda (03634/336-0) sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. (JN)

