LPI-EF: Rollstuhlfahrer bei Unfall leicht verletzt

Erfurt (ots) - Ein 73-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Donnerstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Häßlerstraße leicht verletzt wurden. Nach Zeugenaussagen soll der Rentner von einem Lkw erfasst worden sein, als dieser im Bereich der Ladezone rangierte. Der Rentner wurde nach dem Unfall ärztlich versorgt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise richten Sie bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell