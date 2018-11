LPI-EF: Trickbetrüger am Telefon

Erfurt (ots) - Zwei Rentnerinnen wurden am Donnerstag skeptisch, als bei ihnen am Nachmittag ein angeblicher Enkel anrief. Den beiden 79-jährigen Frauen aus Erfurt erzählte der Anrufer, dass er rund 14.000 Euro benötige, um einen angeblichen Unfallschaden zu regulieren. Bei einem der Anrufe wurde noch ein zweiter Mann ans Telefon geholt, der angeblich ein Werkstattmeister sei. Die beiden Rentnerinnen gingen zum Glück nicht auf die Forderungen ein, so dass die Telefongespräche beendet wurden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals zur besonderen Vorsicht am Telefon und rät deshalb, sich nicht auf jegliche Geldforderungen einzulassen. (CD)

