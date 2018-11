LPI-EF: Hungriger Dieb klaute Pizzatasche

Erfurt (ots) - Hungrig muss ein junger Mann am Donnerstag in der Krämpfervorstadt gewesen sein. Er schnappte sich am Nachmittag in der Hamburger Straße die Liefertasche vom E-Bike eines Pizzalieferanten. Die 21-jährige Pizzabotin hatte das Rad vor einem Haus abgestellt, um bestellte Ware auszuliefern. Diesen Moment nutzte der Dieb, um an die mit Essen gefüllte Tasche zu gelangen. Die polizeilichen Ermittlungen sind eingeleitet. (CD)

