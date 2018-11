LPI-EF: Unbekannter verletzt zwei Schüler an Straßenbahnhaltestelle - Zeugen gesucht!

Erfurt (ots) - Zwei Kinder wurden Mittwochmittag durch einen unbekannten Mann leicht verletzt, weil er sich durch die Schüler in der Straßenbahn gestört gefühlt haben soll. Der Mann stieg mit der Schülergruppe, gegen 12:30 Uhr, an der Straßenbahnhaltestelle Blücherstraße in der Kranichfelder Straße aus. Hier ging er gewaltsam auf einen 12-jährigen Schüler los. Dieser stürzte und fiel dabei auf eine 11-jährige Klassenkameradin. Der Mann flüchtete daraufhin in Begleitung einer Frau zu Fuß in Richtung Wiesenhügel. Die beiden Schüler wurden zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: er war etwa 175 cm groß, 30 - 40 Jahre alt, er trug eine graue Jacke, ein Kapuzensweatshirt und eine weite Jeans. Er hatte einen braunen Kinnbart und dunkle kurze Haare. Seine Begleiterin wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt, war ca. 165 cm groß, hatte eine schlanke Statur und lange braune Haare. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder seiner Begleiterin gegeben können, werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 03-029107 bei der Polizei Erfurt-Süd (0361/7443-0) zu melden. (JN)

