LPI-EF: 10-Jährige bei Unfall leicht verletzt - Erfurt

Erfurt (ots) - Ein 54-jähriger Ford Fahrer hat heute Morgen in der Neuwerkstraße beim Abbiegen mit seinem Auto eine 10-jährige Fahrradfahrerin übersehen. Er wollte bei grüner Ampel in Richtung Juri-Gagarin-Ring fahren und erfasste dabei das Mädchen, welches die Fahrbahn mit ihrem Rad kreuzte. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (CD)

