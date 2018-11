LPI-EF: Einbrecher erbeuten Tontechnik im Wert von 6.000 Euro

Erfurt (ots) - Bei einem Einbruch in eine Erfurter Diskothek haben unbekannte Diebe DJ-Tontechnik, einen CD-Player und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Die Täter kamen in der Nacht zum Mittwoch, brachen eine Tür auf und gelangten so an ihre Beute. Selbst eine Spendenbüchse schnitten die Täter auf und nahmen sich dort das Geld heraus. Der Wert der Tontechnik wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Der Inspektionsdienst Erfurt-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (CD)

