LPI-EF: Durstige Diebe in Keller eingebrochen

Sömmerda (ots) - Gleich drei Keller suchten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Sömmerda auf. Die Täter gelangten unbemerkt in das Mehrfamilienhaus in der Straße des Aufbaus und öffneten gewaltsam die Kellertüren. Sie durchsuchten den Keller und verschwanden schließlich mit einigen Flaschen Bier. (CD)

