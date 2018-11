LPI-EF: Hyundai gestohlen

Erfurt (ots) - Ein grauer Hyundai i120 mit Erfurter Kennzeichen wurde in der Nacht zum Mittwoch von einem Parkplatz am Herrenberg, in der Körnerstraße gestohlen. Der Wagen war gerade mal ein Jahr alt. Die Besitzerin hatte ihn vor ihrem Haus abgestellt. Sein Wert beträgt 17.000 Euro. Am frühen Mittwochmorgen bemerkte die Besitzerin den Verlust des Autos und erstattete bei der Polizei Anzeige. (CD)

