LPI-EF: Mülltonnen brannten bei Kindergarten

Erfurt (ots) - Sechs große 1000 Liter Mülltonnen brannten am Donnerstagmorgen am Herrenberg, direkt neben einem Kindergarten. Gegen 05:40 Uhr bemerkten Zeugen, dass die Mülltonnen bereits komplett abgebrannt waren. Sie waren mit Papier, Plastik- und Hausmüll befüllt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Mülltonnen mutwillig in Brand gesetzt wurden. (CD)

