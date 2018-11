LPI-EF: Sparschweine von Einbrechern mitgenommen

Erfurt (ots) - Während die Besitzer eines Einfamilienhauses auf Arbeit waren, nutzten Unbekannte am Mittwoch die Gelegenheit und brachen in deren Haus Zur Schwedenschanze ein. Sie zerstörten ein Fenster und konnten sich somit den Zugang verschaffen. Die Familie hatte ihr Haus am frühen Morgen verlassen. Als sie am Nachmittag zurückkehrten, herrschte große Unordnung in allen Räumen. Sämtliche Schränke waren durchwühlt und es fehlten ein Tablet und eine Spielkonsole. Selbst vor fünf gefüllten Sparschweinen, die mehrere hundert Euro Bargeld enthielten, machten die Täter nicht Halt. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0 zu melden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell