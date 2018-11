LPI-EF: Einbrecher tritt Wohnungstür ein

Erfurt (ots) - Am Dienstagabend wurde durch Unbekannte in der Prager Straße eine Wohnungstür eingetreten. Der Wohnungsinhaber fand am späten Abend die zerstörte Tür vor und stellte fest, dass in der Wohnung sämtliche Schränke und Fächer durchwühlt waren. Ihm fehlten ein Headset, eine Xbox mit Controllern und eine Festplatte im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell