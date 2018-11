LPI-EF: Rentnerin in Straßenbahn Portemonnaie gestohlen

Erfurt (ots) - Ein Taschendieb hat am Mittwoch einer 82-jährigen Rentnerin das Portemonnaie gestohlen. Die Rentnerin stieg gegen 15:50 Uhr in die Straßenbahn der Linie 4 Am Anger ein, als der Dieb in ihre Handtasche griff. In dem Portemonnaie befanden sich Fahrscheine und 90 Euro Bargeld. Der Täter, der helles, dünnes Haar hatte, war ca. 45 bis 55 Jahre alt, hatte eine korpulente Statur und trug eine graue Jacke. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell