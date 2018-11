LPI-EF: Wildschwein vor Auto gelaufen

Erfurt (ots) - Ein Wildschwein ist am Mittwochabend Am Zoopark plötzlich auf die Straße gelaufen und von einem Suzuki erfasst wurden. Der 57-jährige Autofahrer kam aus Richtung Stotternheimer Straße gefahren, als das Wildschwein plötzlich über die Straße lief. Am Auto entstand 5.000 Euro Sachschaden. Das Wildschwein lief nach dem Unfall weg. (CD)

