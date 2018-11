LPI-EF: Couchgarnitur löste Unfall aus - Polizei sucht Zeugen

Landkreis Sömmerda (ots) - Einen großen Schrecken bekamen gestern Abend drei Autofahrer auf der Bundesstraße 176 bei Sömmerda. Sie waren gegen 18:15 Uhr mit ihren Autos hinter Tunzenhausen in Richtung Sömmerda unterwegs, als sie in der Dunkelheit Teile einer Couchgarnitur auf der Straße liegen sahen. Sie konnten nicht mehr ausweichen und fuhren in die Couchteile hinein, so dass alle drei Autos beschädigt wurden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Nach Zeugenaussagen hatte ein Autofahrer die Sitzgruppe verloren. Er hatte diese auf einen großen doppelachsigen Spezialanhänger geladen. Bei dem Auto soll es sich um einen hellen SUV gehandelt haben. Der Fahrer fuhr ohne Anzuhalten weiter. Die Polizei in Sömmerda sucht dringend Zeugen zu dem Unfall und bittet unter Tel. 03634/ 3360 um Hinweise. (CD)

