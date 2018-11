LPI-EF: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Erfurt (ots) - Polizeibeamte wurden heute, gegen 00:50 Uhr, in der Salinenstraße auf einen Renault aufmerksam, bei dem die vorderen Autokennzeichen fehlten. Sie stoppten den Wagen und stellten fest, dass der 31-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Am Heck des Renaults war ein Kennzeichen angebracht, welches an ein anderes Auto gehörte. Obendrein fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Fahrers eine geringe Menge Marihuana auf. Die Beamten stellten die Autoschlüssel und die Drogen sicher und erstatteten gegen den Fahrer Anzeigen. (CD)

