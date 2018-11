LPI-EF: Rentnerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht, die sich am Montag auf dem Gelände eines Supermarktes in der Häßlerstraße ereignet hat. Ein Autofahrer wollte gegen 16:40 Uhr den Parkplatz verlassen und musste verkehrsbedingt an einer Schranke anhalten. Hinter dem Auto lief eine 87-jährige Rentnerin mit ihrem Rollator. Sie wollte über die Straße laufen. Plötzlich fuhr der Autofahrer rückwärts und erfasste dabei die Rentnerin, die dadurch stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste ins Klinikum gebracht werden. Der Autofahrer verließ nach dem Unfall die Unfallstelle, ohne sich weiter um die Geschädigte zu kümmern. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen Kombi gehandelt haben. Die Polizei erhofft sich zur Aufklärung unter der Telefonnummer 0361/7443-0 Hinweise von Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Auto und dem Fahrer machen können. (CD)

