LPI-EF: Umgebautes Fahrrad mit Folgen

Erfurt (ots) - Mit einem "flotten" Fahrrad war ein 35-Jähriger am späten Montagnachmittag auf der Magdeburger Allee unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den Radfahrer und sein Gefährt. Statt in die Pedale treten zu müssen, hatte es der Fahrer einfach. An seinem Fahrrad waren ein Elektromotor und zum "Gas geben" die nötigen Gasdrehgriffe am Lenker verbaut. Die Polizisten stellten das Rad sicher. Dem Fahrer drohen nun verschiedene Anzeigen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz. (CD)

