LPI-EF: Diebe klauen Billardausrüstung im Wert von 7.500 Euro

Erfurt (ots) - Unbekannte Diebe langten in der Nacht zum Montag in einer Tiefgarage in der Veilchenstraße zu. Sie brachen in ein parkendes Auto ein und entwendeten eine Billardausrüstung, darunter mehrere Queue-Predator, eine Queuetasche und Zubehörteile im Gesamtwert von ca. 7.500 Euro. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0 zu wenden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell