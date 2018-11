LPI-EF: Radfahrer hinter Gitter gebracht

Erfurt (ots) - Ein Fahrradfahrer hat am Montag in Erfurt versucht, einer Funkstreifenwagenbesatzung zu entwischen. Die Polizisten wollten den Mann gegen 23:50 Uhr anhalten und kontrollieren. Als er die Polizisten sah, flüchtete er in eine Sackgasse. Dort ließ er sein Fahrrad fallen und versuchte zu Fuß weiter zu kommen. Die Polizisten konnten ihn aber an seiner Flucht hindern. Bei seiner Durchsuchung wurden ein Messer und geringe Mengen Drogen aufgefunden. Weiterhin stellte sich heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Er wurde heute in den frühen Morgenstunden in ein Thüringer Gefängnis gebracht. (CD)

