LPI-EF: Pressemitteilung der Kripo Erfurt im Zusammenhang mit Blitzeinbrüchen in Spielotheken

Erfurt (ots) - In dem Komplexverfahren 'Blitzeinbrüche in Spielotheken' konnten nach dezidierten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gera, des Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt am 15.03.2018 zwei Tatverdächtige auf frischer Tat bei einem Einbruch in Stadtilm vorläufig festgenommen werden. Vorausgegangen waren akribische und aufwendige Ermittlungen zu Einbrüchen in Thüringen, Hessen und Nordrhein-Westfalen, welche nach Auswertung der Spuren und des modus operandi den Tatverdacht gegen einen 36-jährigen Kosovo-Albaner ergaben. Während der Tatausführung handelten zwischen zwei bis vier Personen arbeitsteilig in den Spielotheken, wobei diese stets den gleichen Typ bzw. Serie von Spielautomaten angriffen. Dem inhaftierten Haupttäter werden insgesamt neun Tathandlungen zugerechnet. Dessen Verhandlung am Landgericht Erfurt erstreckte sich über mehrere Termine und endete wegen der hohen Beweislast mit einem Geständnis am letzten Verhandlungstag. Das Landgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten sowie Einweisung in eine Entziehungsklinik. Zudem muss der 36-Jährige den entstanden finanziellen Schaden ersetzen. Gegen das Urteil wurden Rechtsmittel eingelegt und es ist somit noch nicht rechtskräftig. Auch gegen den 25-jährigen Mittäter wurde inzwischen bei dem Amtsgericht Arnstadt Anklage erhoben und in mehreren Terminen verhandelt. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten ohne Bewährung. Das Urteil ist ebenfalls noch nicht rechtskräftig.

