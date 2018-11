LPI-EF: Langfinger haben es auf Schmuck und Bargeld abgesehen

Erfurt (ots) - Auf Schmuck und Bargeld haben es Einbrecher bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mittelhäuser Chaussee abgesehen. Sie brachen am Sonnabend durch den Keller in das Haus ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Am späten Abend bemerkte die Bewohnerin den Einbruch und musste feststellen, dass ihr verschiedener Schmuck und Bargeld fehlten. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0 entgegen. (CD)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

