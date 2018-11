LPI-EF: Porsche Panamera geklaut

Erfurt (ots) - Auf einen schwarzen Porsche Panamera, mit Erfurter Kennzeichen, hatten es unbekannte Diebe am Samstag in der Löbervorstadt abgesehen. Die 57-jährige Besitzerin hatte ihren Wagen in der Nacht neben ihrem Haus abgestellt. Am Vormittag stellte sie fest, dass das drei Jahre alte Auto verschwunden war. Der Wert des Porsches wird auf 54.000 Euro geschätzt. (CD)

