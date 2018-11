LPI-EF: Einbrecher suchte Einfamilienhaus auf

Landkreis Sömmerda (ots) - Während die Bewohner abwesend waren, suchten Einbrecher am vergangenen Wochenende ein Einfamilienhaus in Nöda auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten sämtliche Zimmer und Schränke. Die Beute der Täter waren Goldschmuck, Bargeld und Elektronikartikel im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Am Sonntagmorgen wurde der Einbruch festgestellt und der Polizei angezeigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/336-0 zu melden. (CD)

