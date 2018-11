LPI-EF: Zeugensuche nach Raubdelikt

Erfurt (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es im Karl-Reimann-Ring 6 zu einem Raubdelikt, bei welchem der 21-jährige Geschädigte schwer im Gesicht verletzt und ihm ein schwarzes Smartphone entwendet wurde. In diesem Zusammenhang werden 2 unbekannte Männer gesucht, welche als mögliche Täter in Betracht kommen könnten. Wer hat verdächtige Personen oder die Tat selbst beobachten können?

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an den ID Süd unter Angabe der Nummer 03-28815 oder an jede andere Polizeidienststelle. (AS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell