LPI-EF: Leichte Beute!!

Sömmerda (ots) - Am Morgen des 16.11.2018 wurden der Polizei mehrere Anzeigen bekannt, wobei ein noch unbekannter Täter aus unverschlossenen Fahrzeugen (PKW/LKW/Kraftomnibus) Gegenstände sowie Bargeld entwendtete. So geschehen in Sömmerda in der Franz-Mehring-Straße und August-Bebel-Straße. Die beiden Tatorte liegen räumlich und zeitlich nah beieinander, sodass es sich womöglich um den selben Täter handelt. Der Täter passte hierbei immer den Zeitpunkt ab, als sich der Geschädigte von seinem Fahreug entfernte und begab sich dann zum unverschlossenen Fahrzeug um seine Beute zu entwenden.

Die Polizei bittet daher bei entsprechender Feststellung um Hinweise zum Täter. Ebenso wird darum gebeten seine Fahrzeuge beim Verlassen immer abzuschließen, auch wenn sie auf einem Privatgrundstück stehen oder der Fahrzeugnutzer sich nur kurz entfernt.

