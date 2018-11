LPI-EF: Notrufmissbrauch - Erfurt, 16.11.2018

Erfurt (ots) - Am 16.11.2018 kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Polizeieinsatz im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt, da ein 55-jähriger Mann bei der Rettungsleitstelle anrief und drohte, seine Freundin umzubringen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann die Drohung nur Aussprach, damit die Einsatzkräfte zu ihm kommen. Er machte sich Sorgen um seine Freundin. Aufgrund seines Zustandes und seiner sehr aggressiven Art, wurden dem Mann Handschellen angelegt. Ein Notarzt wies ihn schließlich in ein Krankenhaus ein. Gegen den Erfurter wird nun wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. Seine Freundin war nach ärztlicher Einschätzung nicht behandlungsbedürftig. (TG)

