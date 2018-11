LPI-EF: Hund riss Fahrradständer mit sich

Erfurt (ots) - Sachschaden hat ein Hund am Donnerstagnachmittag in Erfurt-Tiefthal angerichtet. Der Hund wurde von seinem Besitzer an einem Fahrradständer mit der Leine festgebunden. Dem Hund gefiel das offensichtlich nicht, so dass er versuchte sich loszureißen. Er riss dabei den Fahrradständer mitsamt einem abgestellten Fahrrad um und rannte damit um ein geparktes Auto. An dem VW Golf entstand dadurch ca. 1.300 Euro Sachschaden. Die Autofahrerin erstattet bei der Polizei Anzeige. (CD)

