LPI-EF: Wildschwein von Auto erfasst

Erfurt (ots) - Auf der Straße zwischen Möbisburg und Waltersleben ist es am Donnerstagabend zum Unfall mit einem Wildschwein gekommen. Ein 35-jähriger VW Fahrer kam aus Richtung Möbisburg, als plötzlich das Wildschwein vor dem Auto auf die Straße lief. Er konnte dem Tier nicht ausweichen, so dass das Wildschwein von dem Auto erfasst wurde und an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt, an seinem Auto entstand 500 Euro Sachschaden. (CD)

