LPI-EF: Einbrecher suchten Einfamilienhaus auf

Erfurt (ots) - Einbrecher haben am Donnerstag in Erfurt-Gispersleben ein Einfamilienhaus aufgesucht. Die Besitzer kamen am Mittag nach Hause und bemerkten sofort, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Sämtliche Räume waren durchwühlt, auch der Keller. Die Unbekannten richteten mindestens 100 Euro Schaden an. Nach erster Einschätzung erbeuteten die Täter Schmuck und Getränke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (CD)

