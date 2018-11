LPI-EF: Einbruch in Geschäft gescheitert

Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter versuchten in ein Geschäft in der Weißenseer Straße in Sömmerda einzubrechen. Sie scheiterten aber an dem Fenstergitter, welches sie versuchten aufzubrechen. Sie beschädigten dabei das Mauerwerk und eine Fensterbank, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Am Donnerstagvormittag wurde der Schaden bemerkt und bei der Polizei angezeigt. (CD)

