LPI-EF: Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sömmerda (ots) - Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 176, bei Sömmerda, leicht verletzt wurden. Der junge Fahrer kam aus Richtung Frohndorf und fuhr an der Ampelkreuzung Frohndorfer Straße auf einen Opel Astra auf. Er übersah einen Opel, dessen 33-jährige Fahrerin bei "Rot" an der Ampel wartete. Durch den Aufprall stürzte der 17-Jährige von seinem Krad. An den Fahrzeugen entstand ca. 350 Euro Gesamtschaden. (CD)

