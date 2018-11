LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer hat am späten Donnerstagnachmittag in der Schillerstraße eine herannahende Straßenbahn übersehen. Er wollte an der Einmündung Gerhart-Hauptmann-Straße mit dem Auto wenden, um in Richtung Pförtchenstraße weiter zu fahren. Dabei befand sich sein Auto schon auf der Schillerstraße, auf der die Straßenbahn fuhr. Der Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass die Bahn mit dem VW Crafter zusammenstieß. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. In der Straßenbahn befanden sich rund 20 Fahrgäste, welche die Bahn verlassen mussten. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Am Auto des jungen Fahrers entstand Totalschaden, während sich der Schaden an der Bahn auf ca. 2.000 Euro beläuft. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell