LPI-EF: Von Einbrecher überrascht

Erfurt (ots) - Verwundert war der 65-jährige Bewohner einer Wohnung am frühen Donnerstagmorgen in der Robert-Koch-Straße. Er bemerkte gegen 05:30 Uhr, dass plötzlich Licht in seinem Wohnzimmer angeschaltet wurde. Da er vermutete, dass sein Sohn das Zimmer betreten hatte, kümmerte er sich nicht weiter darum. Als er dann schließlich in den Flur ging, standen seine Wohnungs- und die Haustür offen. Das Portemonnaie, welches auf einer Vitrine gelegen hatte, fehlte. In diesem befanden sich 50 Euro Bargeld, Ausweise und Scheckkarten. Wie der Täter in die Wohnung gelangte, ermittelt derzeit noch die Polizei. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell