LPI-EF: Langfinger bedient sich an Tasche

Sömmerda (ots) - Während ein 52-Jähriger am Mittwochmittag, gegen 12:30 Uhr, Am Bürgergarten in Sömmerda mit dem Ausladen seines Kleintransporters beschäftigt war, nutzte ein Dieb die Gelegenheit, in den offenstehenden Transporter zu greifen. Als der Mann nach etwa einer halben Stunde mit dem Ausladen fertig war, fehlte seine Tasche aus dem Fußraum des Wagens. In dieser befanden sich Scheckkarten, Bargeld und Ausweispapiere. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. (CD)

