LPI-EF: Rentner bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots) - Der Fahrer eines Mercedes-Transporters hat am Mittwochmittag in der Berliner Straße einen Rentner übersehen, der mit seinem Rollator auf dem Fußweg unterwegs war. Der 50-jährige Fahrer fuhr rückwärts in eine Zufahrt und erfasste dabei den 89-jährigen Rentner mit seinem Transporter. Dabei geriet der Mann unter das Fahrzeug. Schwer verletzt musste er in ein Erfurter Klinikum gebracht werden. (CD)

