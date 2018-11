LPI-EF: Sekundenschlaf mit fatalen Folgen

Rastenberg/Landkreis Sömmerda (ots) - Nur ein kurzer Moment reichte aus, dass es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall in Rastenberg kam. Der 50-jährige Fahrer eines Nissans kam aus Richtung Lossa gefahren und befand sich am Ortseingang als er plötzlich, wie er später selbst behauptete, in einen Sekundenschlaf verfiel. Der Nissan geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Der 27-jährige Fahrer des Nissans und der Unfallverursacher wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (CD)

