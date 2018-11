LPI-EF: Kamera und Liegefahrrad aus Keller gestohlen

Erfurt (ots) - Große Beute machten unbekannte Täter bei Kellereinbrüchen im Erfurter Norden. Sie drangen in der Nacht zum Mittwoch in der Johannesstraße durch ein Fenster in den Keller ein und verschafften sich Zugang zu mehreren Kellerboxen. Mit einer Canon Kamera und dem Objektiv sowie Werkzeug, im Gesamtwert von 6.500 Euro, verschwanden die Täter vermutlich wieder durch das Fenster. In der Albrechtstraße musste der Besitzer eines Liegerades am Mittwochnachmittag feststellen, dass dieses gestohlen wurde. Er hatte das schwarz-blaue Fahrrad, Typ HT Skorpion, auch in seinem Keller stehen. Die Diebe müssen zwischen 04:30 und 14:45 Uhr das auffällige Liegefahrrad aus dem Keller getragen haben. Sein Wert beträgt 4.300 Euro. (CD)

