LPI-EF: Mann am Bahnhof verletzt

Sömmerda (ots) - Die Polizei in Sömmerda ermittelt zu einer Straftat, die sich am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Sömmerda ereignet hat. Ein 31-jähriger Mann wartete am Bahnhof, um mit dem Zug nach Hause zu fahren. Gegen 14:55 Uhr wurde er von zwei Männern angesprochen. Sie baten ihn zum Anzünden einer Zigarette um Feuer und lockten ihn in die Bahnhofsunterführung. Sie brachten den Mann zu Boden und verletzten ihn durch Tritte. Dem Geschädigten fiel während der Tat das Handy aus der Tasche. Die Gelegenheit nutzte ein dritter Täter, der ihm das Handy wegnahm und damit wegrannte. Da zur gleichen Zeit eine Frau den Tunnel betrat, ließen die Täter von dem Geschädigten ab. Einer der Täter war ca. 30 Jahre alt, ca. 176 cm groß, dünn, trug kurz geschorene blonde Haare; helle Kleidung. Der zweite Täter war ca. 24 bis 26 Jahre alt, ca. 170 cm groß, etwas dicker, trug kurze dunkle Haare und einen grünen Adidas-Pullover. Der dritte Mann soll ca. 20 bis 25 Jahre alt und kleiner als die beiden anderen Männer gewesen sein. Alle drei führten ein Fahrrad bei sich. Die Polizei Sömmerda bittet Zeugen, die zu der Straftat Hinweise geben können, sich unter Tel. 03634/ 336-0 zu melden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell