LPI-EF: Platztausch vor den Augen der Polizei

Erfurt (ots) - Eine 25-jährige Frau wechselte am Dienstagnachmittag vor den Augen der Polizeibeamten schnell ihre Fahrerrolle, nachdem sie bemerkte, dass sie durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angehalten werden sollte. Die Polizisten folgten dem Renault, unter Einsatz von Anhalte Signalen am Herrenberg. Nachdem der Wagen schließlich in die Gustav-Tauscheck-Straße abgebogen war und stehen blieb, sprang die Fahrerin schnell vom Fahrer- auf den Beifahrersitz. Sie behauptete felsenfest, nur die Beifahrerin des Autos zu sein. Wie sich herausstellte, besaß sie keine Fahrerlaubnis. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Die Autoschlüssel musste sie an die Polizisten abgeben. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell