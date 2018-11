LPI-EF: Jugendlichen nach Raubstraftat festgenommen

Erfurt (ots) - Ein 16-jähriger Jugendlicher konnte am Mittwoch durch Polizeibeamte ermittelt und vorläufig festgenommen werden, nachdem er eine Raubstraftat begangen hatte. Am Vortag war der 16-Jährige, zusammen in einer Personengruppe, einem 15-jährigen Schüler im Stadtpark gefolgt. Er forderte den Schüler auf, sein Handy herauszugeben. Dieser zeigte sich aber zunächst nicht einverstanden, so dass der 16-Jährige handgreiflich wurde. Schließlich gab ihm der Schüler sein Handy, ein Smartphone IPhone 6 und noch Bargeld heraus, welches der Täter von ihm forderte. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der 16-Jährige in der Wohnung seiner Eltern ermittelt werden. Bei der Durchsuchung wurde in der Wohnung das IPhone 6 und das Bargeld des Schülers aufgefunden. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell