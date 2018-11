LPI-EF: Einbrüche in Gartenlauben

Erfurt (ots) - Gleich zwei Gartenlauben suchten unbekannte Täter in einer Gartenanlage in der Roßlauer Straße auf. Die Eigentümer der Lauben stellten Dienstagabend die Einbrüche fest und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die Täter beschädigten Türen und Fenster, um in die Lauben zu gelangten und richteten hierbei Sachschaden in Höhe von 700 Euro an. Sie erbeuteten Werkzeug, einen 10 Liter Kanister mit Sprit, Bargeld und Alkohol im Gesamtwert von 1.500 Euro. (CD)

