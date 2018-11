LPI-EF: Diebe bedienten sich an Leitern

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen dem 08.11.2018 und 12.11.2018 unbemerkt auf das Gelände eines Betriebes in Großrudestedt gelangt. Die Mitarbeiter bemerkten am Montagmorgen, dass zwei große ausziehbare Leitern sowie vier Lastenschuhe aus Eisen fehlten. Die etwa 20 Kilogramm schweren Eisenteile, die zum Verladen von Betonplatten vorgesehen waren, lagerten auf dem Freigelände. Obwohl die Teile an einem Baucontainer festgemacht waren, gelang es den Tätern, diese zu entwenden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

